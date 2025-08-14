Die grenke AG hat im ersten Halbjahr 2025 trotz hoher Risikovorsorge ihre Ziele bestätigt. Das Konzernergebnis lag bei 26,2 Mio. Euro (H1/2024: 45,0 Mio. Euro), wobei Q2/2025 mit 16,0 Mio. Euro deutlich über dem ersten Quartal lag - eine klare Trendumkehr laut CEO Dr. Sebastian Hirsch. Grenke: Q2-Zahlen im Überblick Zinserträge: +17,7 % auf 165,0 Mio. € Zinsergebnis: +11,6 % auf 100,9 Mio. € Operative Erträge: +11,7 % auf 162,8 Mio. € CIR: 56,1 % (Ziel Schadenquote: 1,7 % (Q1: 1,9 %, Vorjahr: 1,2 %) Leasingneugeschäft: +9,8 % auf 867,4 Mio. € Leasingforderungen: 6,9 Mrd. € (31.12.2024: 6,5 Mrd. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin