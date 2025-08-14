Treibt Wachstumsdynamik im Gaming durch Monetarisierung nicht zahlender Nutzer, kostenfreie Nutzerakquise und Verlängerung der Spielerbindung an

Ein Follow-Up zur Markteinführung der Xsolla Offerwall im März, die nun im Xsolla Web Shop vollständig integriert ist

Xsolla, ein globales Handelsunternehmen, das Entwickler bei der Markteinführung, Skalierung und Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, meldet die Erweiterung seiner Offerwall-Lösung, die nun vollständig in Xsolla Web Shop integriert ist. Damit erhalten Spieleentwickler einen einheitlichen und robusten Monetarisierungs-Stack, der die nächste Entwicklungsphase der offiziell im März eingeführten Xsolla Offerwall darstellt. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen den Start des Xsolla Incentive-Programms an, im Rahmen dessen Spieleentwickler kostenlose Credits für die Nutzerakquise erhalten, um das Gaming-Wachstum durch die Nutzung der Handelsinfrastruktur von Xsolla zu beschleunigen.

(Graphic: Xsolla)

Angesichts der fortwährenden Schwierigkeiten, die Spieleentwickler bei der Monetarisierung nicht zahlender Spieler haben, bietet die Xsolla Offerwall eine neue Möglichkeit, den Wert der gesamten Nutzerbasis zu erschließen, indem Spieler direkt im gebrandeten Webshop des Entwicklers In-Game-Belohnungen verdienen können etwa durch das Absolvieren von Quests, das Testen von Apps, das Ausfüllen von Umfragen und mehr ohne jemals den Store zu verlassen oder das Spielerlebnis zu beeinträchtigen.

Zusätzliche Einnahmen mit jedem Spieler erschließen

Durch die Integration der Xsolla Offerwall in Web Shop erhalten Entwickler eine einheitliche Monetarisierungs- und Vertriebsplattform, die folgende Vorteile bietet:

Neue Einnahmen von nicht zahlenden Nutzern: Belohnen Sie Nutzer im Spiel für das Abschließen von Angeboten.

Nahtloses Storefront-Erlebnis: Spieler können Aktionen ausführen und Belohnungen einlösen, ohne das Spiel oder den Webshop zu verlassen.

Erhöhte Kundenbindung und Konversionsrate: Offerwall-Nutzer weisen nach 30 Tagen eine 7-mal höhere Kundenbindung auf und werden mit einer 10- bis 14-mal höheren Wahrscheinlichkeit zu zahlenden Nutzern.

Flexible Monetarisierung im großen Maßstab: Mit bis zu 90 Umsatzbeteiligung behalten Entwickler einen größeren Anteil ihrer Einnahmen und gewinnen Flexibilität auf globalen Märkten.

Nahtlose Integration: Xsolla Offerwall kann dem Webshop in wenigen Minuten hinzugefügt werden, ganz ohne Codierung.

Nachhaltiges Wachstum, auf Basis des Xsolla Incentive-Programms

Zur Maximierung von Skalierung und Nutzerbindung bietet das neue Xsolla Incentive-Programm Entwicklern, die sowohl Web Shop als auch Offerwall aktivieren, Folgendes:

Zugang zu einem von Xsolla finanzierten Nutzerakquise-Budget zur Steigerung von Traffic und Engagement

Leistungsabhängige Bonusprämien basierend auf der Nutzung der Offerwall und Storefront-Einkäufen

Umfassende Onboarding- und Marketingunterstützung für einen schnellen und erfolgreichen Start

Bewiesene Wirkung

Spiele mit integrierten Offerwalls verzeichnen in Bezug auf Monetarisierung und Engagement eine bedeutende Steigerung*:

30 40 Steigerung der Werbeeinnahmen

3 5 Umsatzwachstum insgesamt

7-mal höhere Bindungsrate nach 30 Tagen

10 14-mal höhere Konversion zu In-App-Einkäufen

Bis zu 120 Steigerung des LTV bei täglichen Offerwall-Nutzern

Durch die Integration von Web Shop erzielen Spieleentwickler weitere Verbesserungen**:

40 Konversionsrate vom Besuch zum Kauf

60 Wiederkaufrate

15 LTV-Wachstum

* Branchenstatistik Juli 2025 ** Xsolla-interne Metriken, Juli 2025

Darüber hinaus unterstützt Xsolla Entwickler mit einem kostenlosen Budget für die Nutzerakquise im Rahmen seines Incentive-Programms. So können Teams nicht zahlende Spieler erneut einbinden und sie direkt über ihren Webshop in zahlende Nutzer umwandeln.

"Mit der Integration von Offerwall in Web Shop leisten wir einen weiteren wichtigen Beitrag zur Unterstützung von Entwicklern", sagte Chris Hewish, President bei Xsolla. "Es geht nicht lediglich um die Erschließung neuer Einnahmen. Vielmehr geben wir Teams ein Toolkit an die Hand, mit dem sie Engagement in Wert umwandeln, neue Zielgruppen erreichen und nachhaltig wachsen können, und zwar über einen einheitlichen Storefront."

"Wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, unsere nicht zahlenden Nutzer zu monetarisieren, ohne das Spielerlebnis zu beeinträchtigen", sagte Jorge Lorenzon, Gründer und CEO von Buldogo Games. "Die Implementierung der Xsolla Offerwall in unseren bestehenden Webshop verschafft uns eine neue Einnahmequelle und fördert gleichzeitig die Spielerbindung. Die Integration war problemlos und schnell, insbesondere dank des hervorragenden Supports des Xsolla-Teams."

Xsolla Offerwall ist ab sofort weltweit über Web Shop erhältlich und bietet Entwicklern eine neue Möglichkeit, nicht zahlende Spieler zu monetarisieren: www.xsolla.com/offerwall

Möchten Sie Ihre Wirkung maximieren? Schließen Sie sich dem Xsolla Incentive-Programm an, um kostenlosen UA-Support zu erhalten und Ihren Webshop zu skalieren: www.xsolla.com/incentive-program

Hier finden Sie eine vollständige Liste der Erweiterungen und Entwicklertools: xsolla.pro/rws25offerwallwebshop.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis hin zu AAA-Unternehmen arbeiten viele Firmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von seiner Überzeugung, dass Videospiele eine große Zukunft haben, hat sich Xsolla der Mission verschrieben, Chancen zusammenzubringen und Entwicklern kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

