Während der Bitcoin in der Nacht auf Donnerstag bereits einen neuen Höchststand markiert hat, nimmt auch Ethereum das bisherige Rekordhoch aus dem November 2021 ins Visier. Auf dem aktuellen Niveau fehlen nur noch rund 100 Dollar zu einem neuen Allzeithoch. Die Bullen träumen aber bereits von noch viel höheren Notierungen.Nachdem die Analysten der britischen Großbank Standard Chartered bereits am gestrigen Mittwoch ihr Kursziel für Ethereum um satte 87 Prozent erhöht haben (DER AKTIONÄR berichtete), ...Den vollständigen Artikel lesen ...
