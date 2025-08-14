Nagarros erstes Halbjahr 2025 war operativ solide: Der Umsatz wuchs im niedrigen einstelligen Prozentbereich, die Bruttomarge verbesserte sich deutlich, und das zweite Quartal zeigte eine stärkere organische Dynamik. Die ausgewiesene Profitabilität wurde jedoch durch eine erhebliche, nicht operative FX-Neubewertung von Bilanzpositionen belastet, was die verbesserten Geschäftsergebnisse überdeckte. Die Entwicklung in den einzelnen Branchen war im zweiten Quartal gemischt: Stärke im Automotive- und Consulting-Bereich wurde durch eine schwächere Performance in Horizontal Tech und Media ausgeglichen. Das Management erwartet nun für das Gesamtjahr einen Umsatz am unteren Ende der Prognosespanne und passt die Bandbreite der bereinigten EBITDA-Marge aufgrund der Währungseffekte nach unten an. Wir passen unser Modell an die FX-Effekte und einen höheren Steuersatz für 2025 an und senken unser Kursziel auf 90 EUR; Kaufempfehlung bleibt bestehen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nagarro-se
