HelloFresh hat im zweiten Quartal 2025 weniger umgesetzt als erwartet, konnte jedoch die Profitabilität steigern. Der Umsatz sank um 12,9 Prozent auf 1,6996 Milliarden Euro und lag damit unter den von Warburg erwarteten 1,7896 Milliarden Euro. Wechselkursbereinigt betrug das Minus 9,5 Prozent. Die Aktie geht baden. Im Kochboxen-Kerngeschäft schrumpften die Erlöse um 16,5 Prozent auf 1,1764 Milliarden Euro. Das Ready-to-Eat-Segment (RTE) konnte die Verluste nicht kompensieren und blieb wegen des laufenden ReFresh-Programms ebenfalls hinter den Erwartungen zurück. Hier lag der Rückgang bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de