Die vergangenen Handelstage an den internationalen Anleihemärkten waren von einem Wechselspiel politischer Impulse und geldpolitischer Erwartungen geprägt, so die Börse Stuttgart.Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe auf Wochensicht leicht nachgegeben - von 130,08 Punkten auf 129,84 Punkte. Die Kurse deutscher Staatsanleihen hätten sich am Mittwoch nach vorangegangenen Verlusten stabilisiert und leicht zugelegt. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sei von 2,64 Prozent in der Vorwoche auf aktuell 2,70 Prozent gestiegen. Die 30-jährigen Bundesanleihen hätten von 3,17 Prozent in der Vorwoche auf 3,24 Prozent zugelegt. Offenbar habe die stabile Inflationsrate in Deutschland - sie verharre im Juli wie erwartet bei 2,0 Prozent - für eine kurzfristige Entspannung unter Investoren gesorgt. Neue Impulse aus der Konjunktur seien sowohl in der Eurozone als auch in den USA ausgeblieben.
