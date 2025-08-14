Die Traditionsfirma Scharf OHG aus dem bayerischen Landkreis Erding hat einen 13 Meter langen E-Reisebus in Betrieb genommen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen auf reinen Elektro-Antrieb umgerüsteten Setra-Bus. Ein zweite Exemplar ist ebenfalls schon im Umbau. Die Scharf-Geschäftsführer sehen sich mit den XXL-Stromern als Wegbereiter für E-Busse auf der Mittel- und Langstrecke. Die Zwillingsbrüder Martin und Andreas Scharf führen den Familienbetrieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
