Der staatliche kroatische Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz hat angekündigt, insgesamt 21,2 Millionen Euro an Subventionen für Unternehmen zur Anschaffung von Null-Emissions-Fahrzeugen bereitzustellen. Die finanziellen Anreize reichen von 2.500 Euro bis 9.000 Euro pro Fahrzeug oder bis zu 40 % des Fahrzeugpreises. Anders als im Nachbarland Slowenien, das gerade ebenfalls eine neue Kaufprämie für Elektroautos eingeführt hat, richtet sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
