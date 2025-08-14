Der Goldpreis hält sich wacker über der Marke von 3.300 Dollar, kann jedoch noch kein neues Hoch erzielen. Auch bei Silber bleiben die Bullen am Drücker - aber auch hier gelang zuletzt kein neues Hoch mehr. "Aktuell sehen wir eine Konsolidierung auf hohem Niveau", sagt Markus Bußler. Die große Frage ist: Gibt es noch einen größeren Rücksetzer, bevor der Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird, oder marschieren Gold und Silber einfach los?Bei den Gold- und Silberminen neigt sich die Berichtssaison ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär