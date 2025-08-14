Diese Zahlen schmerzen und führen direkt zu einem kräftigen Kursrückgang: Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd hat im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern fiel im Vorjahresvergleich von 450 Millionen auf 156 Millionen Euro, was auch auf gestiegene Kosten zurückzuführen war.Diese entstanden wegen Störungen in Häfen, Umleitungen und Anlaufkosten der Reederei-Allianz "Gemini". Die Erlöse des Unternehmens kletterten trotz deutlich gestiegener ...Den vollständigen Artikel lesen ...
