Die praxisorientierte Schulungsressource vermittelt den Lernenden reale Optimierungsmethoden für die Katastrophenvorsorge

Gurobi Optimization, LLC, der Marktführer im Bereich Decision Intelligence-Technologie, freut sich, die Veröffentlichung einer neuen Fallstudie ankündigen zu können. Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit der Emergency Supply Prepositioning Strategy (ESUPS) entwickelt, einer kollaborativen Arbeitsgruppe aus Mitgliedstaaten, Nichtregierungsorganisationen (NGOs), akademischen Einrichtungen, UN-Organisationen und regionalen Organisationen. ESUPS ist Teil der Welthungerhilfe, einer der größten NGOs in Deutschland.

Die Fallstudie veranschaulicht nicht nur die Erfolge von ESUPS bei der Verbesserung der gemeinsamen vorab bereitgestellten Hilfsgüter mithilfe von Gurobi, sie eignet sich auch als Schulungsinstrument, mit dem Lernende interaktiv die Mathematik, Daten und Codes hinter der Plattform STOCK of Humanitarian Organizations Logistics Mapping (STOCKHOLM) von ESUPS erleben können, einem leistungsstarken visuellen Analysewerkzeug, mit dem humanitäre Organisationen ihre Hilfsgüterbestände über all ihre Einsätze hinweg kartieren, koordinieren und optimieren können.

Anhand der Untersuchung realer Herausforderungen in der humanitären Logistik und des Aufbaus eines funktionsfähigen Optimierungsmodells, das schnellere und intelligentere Maßnahmen zur Katastrophenhilfe ermöglicht, vermittelt die Fallstudie Studierenden, Lehrkräften und Fachexperten Kenntnisse über mathematische Modellierung, Datenanalyse und Python-Code, die die globalen Versorgungsstrategien von ESUPS unterstützen, um besser auf künftige Krisen vorbereitet zu sein.

"Die STOCKHOLM-Plattform von ESUPS ist ein großartiges Beispiel dafür, wie mathematische Optimierung durch die Verbesserung der Programme zur Katastrophenhilfe wirklich Leben retten kann", so Duke Perrucci, CEO von Gurobi Optimization. "Wir hoffen, dass diese Fallstudie mehr Menschen dazu motiviert, sich mit den Möglichkeiten fortschrittlicher Analysen für intelligentere Entscheidungsprozesse auseinanderzusetzen."

"Die Zusammenarbeit mit Gurobi war ein Wendepunkt für ESUPS", erklärte Florent Chane, Project Manager bei ESUPS. "Ihre Kompetenz im Bereich Optimierung ermöglichte es uns, Empfehlungen für die Bestandsanalyse bereitzustellen, die bei der Katastrophenvorsorge wirklich einen Unterschied machen. Wir freuen uns, unsere Erfahrungen in Form einer Fallstudie vorstellen zu können, die dazu beiträgt, das Bewusstsein für diese wichtigen Themen zu schärfen."

Wenn Sie mehr erfahren möchten, können Sie sich das On-Demand-Webinar von Gurobi mit ESUPS ansehen oder die vollständige Fallstudie hier lesen.

