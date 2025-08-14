© Foto: picture alliance/dpa | Uli Deck - picture alliance/dpa | Uli DeckHohe Insolvenzzahlen drücken im zweiten Quartal auf das Ergebnis des Leasing-Spezialisten. Doch ein starkes Neugeschäft macht Hoffnung auf das zweite Halbjahr. Anleger greifen zu.Grenke hat im zweiten Quartal einen deutlichen Ergebnisrückgang hinnehmen müssen. Das Vorsteuerergebnis fiel um 38 Prozent auf 20,3 Millionen Euro, blieb damit aber im Rahmen der Analystenerwartungen. Hauptgrund für den Rückgang war ein sprunghafter Anstieg der Risikovorsorge um 67 Prozent auf 47 Millionen?Euro. Positiv entwickelte sich der Zinsüberschuss, der um 12 Prozent auf 100,9?Millionen?Euro wuchs, im Vergleich zum Vorquartal fiel der Anstieg mit 1 Prozent allerdings moderat aus. Die übrigen Erträge …Den vollständigen Artikel lesen ...
