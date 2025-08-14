© Foto: adobe.stock.comSeit geraumer Zeit befindet sich Brent Öl auf dem Rückzug. Sah es zu Monatsbeginn noch nach einer Preisrallye in Richtung 80 US-Dollar aus, gerät nun eine eminent wichtige Unterstützung in Bedrängnis.Brent Öl - Ölpreis massiv unter Druck. Angebots-Nachfrage-Situation belastet Über dem Ölmarkt hängen dunkle Wolken. Bereits innerhalb der letzten Kommentierung zu Brent Öl war die hochgradig explosive Lage Thema. Der Markt wird einerseits mit einer weiteren Ausweitung des Angebots konfrontiert. So beschloss die OPEC+ zu Monatsbeginn die Ölförderung ab September um weitere 547.000 bpd zu erhöhen. Zudem ist es um die Förderdisziplin einzelner Mitgliedsstaaten nicht sonderlich gut bestellt. …Den vollständigen Artikel lesen ...
