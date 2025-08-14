Der Bitcoin ist auf ein neues Rekordhoch gestiegen, Ethereum ist kurz davor und mit einigen KI-Aktien haben sich binnen weniger Monate dreistellige prozentuale Gewinne einfahren lassen. Die beste Nachricht ist: Es gibt weiterhin jede Menge Chancen, zum Einstieg ist es noch längst nicht zu spät.Der Bitcoin hat in der Nacht zum Donnerstag mit 124.474 Dollar ein neues Rekordhoch markiert, konnte dieses aber (noch) nicht halten. Noch besser hat sich zuletzt die zweitgrößte Kryptowährung, Ethereum, entwickelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
