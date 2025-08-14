Mladá Boleslav (ots) -› Ein Teaser-Video enthüllt erste Details zum Exterieur der kommenden Kombi-Konzeptstudie und zeigt eine Weiterentwicklung der Modern Solid-Designsprache› Das Exterieur der Vision O zeichnet sich durch eine klare Fokussierung auf Aerodynamik und markant gezeichnete Linien aus› Das Konzept verfügt über schmale, T-förmige Rückleuchten und ein abfallendes Dach, das Elemente des Designs zukünftiger Škoda Kombimodelle aufweistŠkoda präsentiert das erste Exterieur-Video der Designstudie Vision O und enthüllt Details zur Weiterentwicklung der Designsprache Modern Solid. Ein Blick auf das elegant gestaltete Heck des Kombimodells unterstreicht den klaren Fokus auf Aerodynamik. Mit dem Konzept Vision O baut Škoda seine Führungsposition im europäischen Kombi-Segment aus und schlägt mutig einen neuen Innovationskurs für zukünftige Modelle ein.Oliver Stefani, Leiter Škoda Design, erklärt: "Mit der Vision O entwickeln wir unsere Designsprache Modern Solid konsequent weiter, steigern ihre emotionale Anziehungskraft und verfeinern unsere Markenidentität. Das neue Designkonzept unterstreicht auch unseren Anspruch, Grenzen zu verschieben und kontinuierlich Innovationen in das zukünftige Automobildesign einzubringen. Klare Linien betonen die Einfachheit und zeigen, dass wir unseren Markenwerten treu bleiben. Die Vision O ist äußerst praktisch für den Alltag und überrascht mit durchdachten Details."Fließende Linien und markantes LichtmotivDer Video-Teaser zeigt ein neues B-Säulen-Design, das nahtlos in das Heck der Karosserie übergeht. Das abfallende Dach mit geteiltem Dachspoiler mündet in schmale Rückleuchten, die eine charakteristische T-Form bilden und an das typische 'Vier-Augen'-Lichtmotiv erinnern. Der Škoda Schriftzug und die Modellbezeichnung 'Vision O' auf der Heckklappe ergänzen das Design der hinteren Schürze und unterstreichen das einzigartige, moderne Exterieurdesign der Studie.Vorstellung des neuen Konzeptfahrzeugs im SeptemberDie Weltpremiere der Designstudie Škoda Vision O, die einen Ausblick auf die Zukunft von Škoda im Kombi-Segment gibt, findet am 8. September 2025 in München statt. Die Präsentation wird auch online über die YouTube-Kanäle von Škoda für alle Zuschauer verfügbar sein.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/6096933