Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Royal Bank of Canada (RBC) platziert ein Anleihevolumen (ISIN US78017DAM02/ WKN A4EEY3) von bis zu 1 Milliarde US-Dollar am Markt, so die Börse Stuttgart.Die halbjährliche Verzinsung betrage 4,696%, die Zahltermine seien der 6. Februar und 6. August - erstmals im Februar 2026. Die Rückzahlung sei für den 6. August 2031 vorgesehen, die Mindestanlage liege bei 1.000 US-Dollar. Der Kurs habe sich zuletzt bei etwa 100,93% bewegt, was einer Rendite von 4,60% entspreche. Eine vorzeitige Rückzahlung zum Nominalbetrag seitens des Emittenten sei ab August 2030 möglich. Moody's bewerte die kanadische Großbank mit einem A1-Rating (Investment Grade). Auch hier gelte: Anleger aus der Eurozone müssten neben dem Emittenten- auch das Währungsrisiko beachten. (14.08.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de