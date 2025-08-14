Sechs Monate nach der zweiten Insolvenzanmeldung von Lilium ist die Zukunft der Überreste des Flugtaxi-Entwicklers weiterhin ungewiss. Bekanntermaßen hat ein Konsortium rund um AAMG Interesse am Kauf bekundet, der Deal steht jedoch noch aus. AAMG hat sich aber bereits Liliums bisherigen Standort in Oberpfaffenhofen gesichert. Das Konsortium unter Führung der europäischen Investmentholding AAMG (Ambitious Air Mobility Group N.V.) macht Ernst mit seinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
