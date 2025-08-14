© Foto: A3472 Frank May - dpaTapestry war verschont von dem Absturz der Luxusmarken, wie etwa an der Aktie von LVMH abzulesen, die in diesem Jahr aufgrund des schwachen Konsumverhaltens alle samt Federn ließen. Bis jetzt!Der Umsatz von Tapestry stieg im Quartal, das im Juni endete, im Jahresvergleich um 8 Prozent auf 1,72 Milliarden US-Dollar. Die Wall Street hatte mit 1,68 Milliarden US-Dollar gerechnet. Die Verkäufe von Coach sprangen um 14 Prozent nach oben, während der Umsatz von Kate Spade um 13 prozent zurückging. [spotify]78yCbggbNraK4mY4CEHp0V[/spotify] Das Unternehmen erzielte ein bereinigtes Ergebnis von 1,04 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die Analystenschätzungen von 1,02 US-Dollar (Quelle: FactSet). …Den vollständigen Artikel lesen ...
