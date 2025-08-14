Anzeige
PR Newswire
14.08.2025 14:06 Uhr
56 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Fidelity UCITS ICAV - Dividend Declaration

Fidelity UCITS ICAV - Dividend Declaration

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 14

COMPANY ANNOUNCEMENT

For Immediate Release

14 August 2025

Fidelity UCITS ICAV

RE: Dividends

The Directors of Fidelity UCITS ICAV (the "Company") wish to announce the following dividends which are ex dividend as of the 21 August 2025, record date as of the 22 August 2025 & payment date is the 28 August 2025:

Share Class Description

ISIN

Per Share Rate

FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF - USD

IE00BYXVGZ48

0.046490

FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF - GBP

IE00BYV1YF22

0.042345

FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF - EUR

IE00BYV1YH46

0.040196

FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF - CHF

IE00BMG8GR03

0.036198

FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF

IE00BYXVGX24

0.048771

FIDELITY EUROPE QUALITY INCOME UCITS ETF

IE00BYSX4176

0.052889

FIDELITY EMERGING MARKET QUALITY INCOME UCITS ETF

IE00BYSX4739

0.095839

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF

IE00BM9GRM34

0.055622

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor Income ETF

IE0005E8N9I1

0.071243

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF

IE00BM9GRP64

0.070999

Fidelity Sustainable USD EM Bond Income ETF - EUR

IE0007L3IJF6

0.086328

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF

IE0006OIQXE9

0.092891

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF - EUR

IE0006KNOFD1

0.083345

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF - USD

IE000B8VAQZ8

0.086543

Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF

IE000IF0HTJ9

0.045247

Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF - EUR

IE000G4ONBO6

0.044379

Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF

IE000PN9NSC6

0.045439

Fidelity Sustainable EUR High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF

IE000HDEYKM3

0.068945

Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF

IE000JJQ6248

0.075383

Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF - EUR

IE0001DM7O60

0.074649

Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF

IE000ARLR807

0.093286

Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF - EUR

IE000FK14CA5

0.092776

Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF

IE000VQZQ963

0.047944

Enquiries:

Matheson LLP

Yvonne Lappin

Phone: +353 1 232 2000


© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.