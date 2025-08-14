Fidelity UCITS ICAV - Dividend Declaration
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 14
COMPANY ANNOUNCEMENT
For Immediate Release
14 August 2025
Fidelity UCITS ICAV
RE: Dividends
The Directors of Fidelity UCITS ICAV (the "Company") wish to announce the following dividends which are ex dividend as of the 21 August 2025, record date as of the 22 August 2025 & payment date is the 28 August 2025:
Share Class Description
ISIN
Per Share Rate
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF - USD
IE00BYXVGZ48
0.046490
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF - GBP
IE00BYV1YF22
0.042345
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF - EUR
IE00BYV1YH46
0.040196
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF - CHF
IE00BMG8GR03
0.036198
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF
IE00BYXVGX24
0.048771
FIDELITY EUROPE QUALITY INCOME UCITS ETF
IE00BYSX4176
0.052889
FIDELITY EMERGING MARKET QUALITY INCOME UCITS ETF
IE00BYSX4739
0.095839
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF
IE00BM9GRM34
0.055622
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor Income ETF
IE0005E8N9I1
0.071243
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF
IE00BM9GRP64
0.070999
Fidelity Sustainable USD EM Bond Income ETF - EUR
IE0007L3IJF6
0.086328
Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF
IE0006OIQXE9
0.092891
Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF - EUR
IE0006KNOFD1
0.083345
Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF - USD
IE000B8VAQZ8
0.086543
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF
IE000IF0HTJ9
0.045247
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF - EUR
IE000G4ONBO6
0.044379
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF
IE000PN9NSC6
0.045439
Fidelity Sustainable EUR High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF
IE000HDEYKM3
0.068945
Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF
IE000JJQ6248
0.075383
Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF - EUR
IE0001DM7O60
0.074649
Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF
IE000ARLR807
0.093286
Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF - EUR
IE000FK14CA5
0.092776
Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF
IE000VQZQ963
0.047944
Enquiries:
Matheson LLP
Yvonne Lappin
Phone: +353 1 232 2000