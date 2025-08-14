Trotz Rekordständen in S&P 500 und Nasdaq warnt Fundstrat-Stratege Mark Newton vor einer saisonalen Abkühlung im Spätsommer. Eine Korrektur von 5-10 Prozent sei wahrscheinlich. Die großen US-Indizes präsentieren sich in Bestform: S&P 500 und Nasdaq Composite markieren Rekordstände, seit dem Tief Anfang April beträgt das Plus rund 32 Prozent. Doch unter der Oberfläche zeigt sich ein anderes Bild: Der gleichgewichtete S&P 500, der Dow Jones, die Transports ...Den vollständigen Artikel lesen ...
