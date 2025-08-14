© Foto: Dall-EMit einem Kursrutsch um fast ein Fünftel nach Veröffentlichung der Halbjahreszahlen erleidet Adyen den schwersten Tagesverlust seit 2023.Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat am Donnerstag einen der größten Kursrückgänge seiner Firmengeschichte erlitten. Nach Vorlage der Halbjahreszahlen stürzte die Aktie im frühen Handel zeitweise um fast 20 Prozent ab - ein Minus von über 300 Euro je Aktie - und markierte damit ein neues Jahrestief. Aktuell notiert das Papier bei 1.250 Euro, was einem Verlust von 15 Prozent entspricht (Stand: 13:00 Uhr MESZ). Hintergrund des Absturzes ist eine deutliche Korrektur der Wachstumsprognose für das laufende Jahr. Adyen erwartet nun keine …Den vollständigen Artikel lesen ...
