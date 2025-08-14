Remexian erwirtschaftete in den vergangenen 12 Monaten einen Umsatz in Höhe von 65 Millionen Euro

Remexian verkaufte im zweiten Quartal 2025 rund 7 Tonnen Cannabisblüten, das entspricht 16 % der von Deutschland importierten Menge von 43 Tonnen im Quartal[1]

CALGARY, AB, 14. August 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu schaffen - hat heute seinen Einstieg in den wachstumsstarken deutschen Markt für medizinisches Cannabis bekannt gegeben. Das Unternehmen hat eine finale Vereinbarung (die "Übernahmevereinbarung") unterzeichnet, mit der es eine 51%ige Beteiligung an der Firma Remexian Pharma GmbH ("Remexian") zu einem vorläufigen geschätzten Kaufpreis von 27,2 Mio. €, vorbehaltlich allfälliger Anpassungen bei Abschluss der Transaktion (die "Transaktion"), erwirbt und sich zusätzlich eine Option auf den Erwerb der verbleibenden Anteile an Remexian sichert.

Die Firma Remexian wurde 2018 gegründet und hat ihren Hauptsitz in der Nähe von Berlin. Das Unternehmen ist ein führender und gut etablierter Pharmakonzern, der sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis spezialisiert hat und über ein vollständig zertifiziertes Lager verfügt, das nach den Leitlinien der Guten Vertriebspraxis (GDP) der EU betrieben wird. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada, das rund 33 % der gesamten Importe nach Deutschland verantwortet. High Tide hat seit der Cannabis-Legalisierung in Kanada einen Umsatz von über 1,9 Mrd. $ landesweit erwirtschaftet und verfügt in Kanada über das nötige Beschaffungs-Know-how und die entsprechenden Beziehungen, um mit dieser Transaktion den kanadischen Anteil an den Importen von medizinischem Cannabis nach Deutschland erheblich zu steigern.

"Remexian ist für uns der ideale Partner - nicht nur wegen der Verpflichtung zu günstiger Preisgestaltung, sondern auch wegen des operativen Ansatzes, der unsere Niedrigstpreisgarantie in Kanada widerspiegelt. Wir haben uns ausreichend Zeit für die Evaluierung potenzieller Partner genommen und freuen uns außerordentlich, dass wir nun mit dem besten Team in dieser Klasse zusammenarbeiten, dem Remexian seinen Ruf als nationaler Marktführer verdankt. Wir werden unsere sich ergänzenden Stärken und unser umfassendes Beschaffungs-Know-how bündeln und damit eine stärkere Grundlage für Wachstum schaffen und die Fundamentaldaten dieses Geschäfts weiter verbessern", so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

"Mit dieser äußerst wertsteigernden Übernahme, die uns jährlich ein Plus von rund 100 Mio. CAD beim Bruttoumsatz und ein beachtliches EBITDA verschafft, werden wir unsere Finanzlage deutlich stärken und damit bestens gerüstet sein, um uns in Deutschland ein solides Standbein aufzubauen, das uns zu gegebener Zeit als Sprungbrett in andere europäische Märkte dienen wird. Für Deutschland haben wir ein klares Ziel: Mit unseren kanadischen Marken als Zugpferd und ergänzenden Importen von medizinischem Cannabis aus aller Welt wollen wir medizinisches Cannabis von höchster Qualität zu den günstigsten Preisen anbieten", fügt Herr Grover hinzu.

"Wir sind von den hohen Synergieeffekten, die wir gemeinsam mit High Tide erzielen können, schwer begeistert. Das beeindruckende Format dieser Firma optimiert unseren Marktauftritt in Deutschland", so Markus Wenner, Mitbegründer von Remexian. "Unsere beiden Unternehmen verfolgen einen bewussten, strategischen Ansatz, um in unseren jeweiligen Märkten die Führungsrolle zu übernehmen. Durch die Zusammenlegung eines der größten Cannabis-Vertriebsnetze Deutschlands mit dem erstklassigen Lieferantennetz von High Tide in Kanada schaffen wir die Voraussetzungen für ein beispielloses Wachstum. Wir von Remexian freuen uns darauf, diese faszinierende Zukunft gemeinsam mit Raj und dem qualifizierten Team von High Tide zu gestalten."

Seit der Verabschiedung des deutschen Cannabisgesetzes im April 2024 hat die Nachfrage nach medizinischem Cannabis in Deutschland weiter zugenommen. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Patienten, die medizinisches Cannabis verwenden, stark gestiegen - von geschätzten 250.000 auf fast 900.000. Dadurch haben sich die Importmengen und der Jahresumsatz auf knapp 1 Mrd. € verdreifacht.[2] Nach Angaben des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erreichten die Importe von medizinischem Cannabis im zweiten Quartal 2025 einen Rekordwert von 43,3 Tonnen - das ist ein Zuwachs von 15 % gegenüber dem ersten Quartal 2025 (37,5 Tonnen). Damit liegt Deutschland mit einem Gesamtvolumen von 134 Tonnen in den letzten zwölf Monaten weiterhin an der Spitze der weltweit größten Importeure von medizinischem Cannabis. Dieser Nachfrageanstieg hat auch Kanadas Status als weltweit führendes Exportland gestärkt, nachdem fast die Hälfte der deutschen Importe aus Kanada kommen - das sind rund 36 Tonnen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025.[3]

Quelle: BfArM (Update 2. Quartal 2025)

Remexian, unter der Leitung von Francesco Baganz und Stefan Adomeit, ist ein führendes Unternehmen der deutschen Branche für medizinisches Cannabis und hat in den sechs Monaten per Ende März 2025 einen annualisierten Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von 70 Mio. € bzw. 15 Mio. € erwirtschaftet. Darüber hinaus zählt Remexian zu den größten Vertriebsunternehmen für Cannabisblüten in Deutschland, gemessen an der insgesamt verkauften Gramm-Menge, die sich im zweiten Quartal 2025 auf 7 Tonnen belief. Das ist ein Anteil von 16 % an den 43 Tonnen, die in diesem Quartal nach Deutschland importiert wurden.[4]

Bei der Finalisierung der Übernahme hat das Unternehmen auch die möglichen Veränderungen der Rahmenbedingungen für medizinisches Cannabis in Deutschland berücksichtigt. Das Unternehmen ist überzeugt, dass, sollte es zu Einschränkungen in Bezug auf Telemedizin und Versandhandel kommen, was eine langwierige gesetzliche Begutachtungsphase nach sich ziehen würde, der Markt nach einer entsprechenden Anpassungsphase dennoch weiter wachsen wird.

EINZELHEITEN DER TRANSAKTION

Die nach dem Fremdvergleichsgrundsatz durchgeführte Transaktion, für die unter anderem der Erhalt der erforderlichen Genehmigung von der TSX Venture Exchange ("TSXV") sowie die Erfüllung weiterer üblicher Abschlussbedingungen Voraussetzung sind, wird voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen. Sie impliziert einen Unternehmenswert in Höhe von 53,4 Mio. €, was dem 3,64065-fachen annualisierten bereinigten EBITDA während der sechs Monate zum 31. März 2025 entspricht. Bei Abschluss sind bestimmte Anpassungen auf Grundlage des Working Capital und der Nettoverschuldung vorgesehen. Der vorläufige geschätzte Kaufpreis in Höhe von 27,2 Mio. € für die 51%ige Beteiligung wird entrichtet wie folgt:

42 % der Stammaktien von High Tide ("High Tide-Aktien") zum Preis von 2,1912 USD, das entspricht einem volumengewichteten Durchschnittspreis pro High Tide-Aktie an der Nasdaq für die 10 aufeinanderfolgenden Handelstage bis zum 8. August 2025.

29 % in bar.

29 % über Darlehen der Verkäufer (das "Darlehen"). Das Darlehen wird am 31. Dezember 2029 fällig und ist mit 7 % p.a. verzinst (vierteljährlich ausbezahlt). Es kann vom Unternehmen jederzeit frühzeitig ohne Kosten getilgt werden.

Zusätzlich zu den vorstehenden Ausführungen wird festgehalten, dass die Eigentümer von Remexian zugestimmt haben, High Tide eine Option zum Erwerb der verbleibenden und noch nicht von High Tide gehaltenen Anteile an Remexian zu gewähren (die "Kaufoption"). Die Kaufoption kann jederzeit innerhalb eines Zeitraums von fünf (5) Jahren nach dem Datum, an dem sich der Abschluss zum zweiten Mal jährt - d.h. vierundzwanzig (24) Monate nach dem Abschluss - ausgeübt werden (der "Kaufoptionszeitraum"). Für die Ausübung der Kaufoption wird ein Unternehmenswert herangezogen, der dem bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate multipliziert mit (i) 4 entspricht, sofern die Kaufoption in den ersten zwölf (12) Monaten des Kaufoptionszeitraums ausgeübt wird, oder mit (ii) 3,64065, wenn sie danach ausgeübt wird. Darüber hinaus hat sich High Tide bereit erklärt, den Eigentümern von Remexian eine Option zu gewähren, mit der die verbleibenden und noch nicht von High Tide gehaltenen Anteile an Remexian ebenfalls an High Tide verkauft werden (die "Verkaufsoption"), und zwar zum selben Unternehmenswert wie die Kaufoption während desselben Zeitraums. Die Bezahlung im Rahmen der Kaufoption oder Verkaufsoption erfolgt im Falle einer Ausübung als Kombination aus Bargeld und High Tide-Aktien, je nach Ermessen von High Tide. Für die Kaufoption gilt ein Mindestpreis von 15 Mio. €, wobei mindestens 40 % in bar zu begleichen sind. Bei der Verkaufsoption sind mindestens 30 % in bar zu entrichten.

Alle in Verbindung mit der Transaktion ausgegebenen Aktien von High Tide sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 203 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Konsum-Zubehör: High Tide betreibt eine Reihe der führenden E-Commerce-Plattformen für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com

Marken: Zu den branchenführenden und verbrauchernahen Marken von High Tide gehören Queen of Bud, Cabana Cannabis Co, Daily High Club, Vodka Glass, Puff Puff Pass, Dopezilla, Atomik, Hue, Evolution und viele mehr.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2024 zum vierten Mal in Folge vom "Report on Business" der kanadischen Tageszeitung "Globe and Mail" zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange zu einem Top-50-Unternehmen ernannt. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie "Retail" aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

