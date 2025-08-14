Der chinesische Automobilkonzern BYD will künftig nicht nur den Automarkt aufmischen, sondern auch mit eigenen Tablets punkten. Ein geschickter Schachzug, der nicht nur auf den lukrativen Markt für vernetzte Fahrzeuge zielt, sondern auch eine direkte Kampfansage an einen prominenten Partner ist: Apple.Konkret hat BYD sein erstes, komplett selbst entwickeltes Tablet vorgestellt. Dieses soll im neuen Premium-SUV "Tai 7" der Submarke Fang Cheng Bao (in Europa als Denza bekannt) zum Einsatz kommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär