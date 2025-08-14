HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Medios nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Barmittel aus dem operativen Geschäft (Free Cashflow) des Pharmaherstellers verliehen der Bewertung Aufwärtspotenzial, schrieb Alexander Galitsa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim Umsatz mangele es indes noch an Dynamik./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A1MMCC8
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A1MMCC8
© 2025 dpa-AFX-Analyser