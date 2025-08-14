FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TurboC O.End Paramoun DE000HS24X71
TurboC O.End Paramoun DE000HS2EWX4
TurboC O.End Paramoun DE000HS58SH7
TurboC O.End Paramoun DE000HS7DHL1
TurboC O.End Paramoun DE000HS7DJL7
AB/FROM ONWARDS 14.08.2025 14:41 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TurboC O.End Paramoun DE000HS24X71
TurboC O.End Paramoun DE000HS2EWX4
TurboC O.End Paramoun DE000HS58SH7
TurboC O.End Paramoun DE000HS7DHL1
TurboC O.End Paramoun DE000HS7DJL7
AB/FROM ONWARDS 14.08.2025 14:41 CET
© 2025 Xetra Newsboard