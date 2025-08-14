Aschaffenburg (ots) -Personaldienstleistungen erfordern Erfahrung, Zuverlässigkeit und Fingerspitzengefühl - denn der Fachkräftemangel und sinkende Motivation stellen viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Altan Kaya ist Geschäftsführer der A&K Personaldienstleister GmbH, die sich auf faire, flexible Lösungen mit motivierten Arbeitskräften aus dem Ausland spezialisiert hat. Im Zentrum seines Handelns steht die spürbare Entlastung seiner Kunden im Rhein-Main-Gebiet. Hier erfahren Sie, worauf es bei einer seriösen und effizienten Personalvermittlung wirklich ankommt.Der Fachkräftemangel macht sich in vielen deutschen Unternehmen immer deutlicher bemerkbar - doch statt neuer Lösungen erleben Betriebe ein weiteres Problem: Die Motivation im Niedriglohnbereich sinkt. Liegt es am Bürgergeld? An fehlender Wertschätzung? Oder schlicht daran, dass qualifizierte Kräfte fehlen, die bereit sind, anzupacken? Dabei gibt es sie - motivierte Arbeitskräfte, vor allem aus dem Ausland. Doch wer kümmert sich um Rekrutierung, Visa, Wohnraum und gesetzliche Vorgaben? Genau hier könnten externe Personaldienstleister helfen - wären da nicht so viele schwarze Schafe. Der Markt ist überflutet mit Anbietern, die lieber Lücken ausnutzen als Lösungen bieten: Sie umgehen Gesetze, zahlen Dumpinglöhne und gefährden nicht nur die Rechte der Arbeitskräfte, sondern auch das Image der Unternehmen, die mit ihnen kooperieren. Wie also einen Partner finden, der fair vermittelt, gesetzeskonform arbeitet und die Anforderungen des Betriebs wirklich versteht? Wer heute Personal aus dem Ausland einsetzen will, braucht einen Dienstleister, der Transparenz lebt, Verantwortung übernimmt - und für alle Beteiligten echte Perspektiven schafft."Die schnelle Expansion unseres Mitarbeiterstamms zeigt deutlich: Faire Konditionen und ein respektvoller Umgang sind Teil unserer Unternehmenskultur", verrät Altan Kaya, Gründer und Geschäftsführer der A&K Personaldienstleister GmbH. "Umgekehrt können wir flexibel, unkompliziert und sehr schnell auf den Personalbedarf unserer Kunden reagieren." Als spezialisierter Personaldienstleister mit Fokus auf die Branchen Spedition, Logistik und Produktion konzentriert sich die A&K Personaldienstleister GmbH auf die Überlassung von Arbeitnehmern. Darüber hinaus sind die Personalvermittlung und das On-Site-Management Teil des Angebots. Neben großen Konzernen wie DHL, Dachser und Fiege zählen auch kleine und mittelständische Unternehmen zum Kundenstamm. Ein starker Mitarbeiterfokus, eine hohe Dienstleistungsqualität und schnelle Lösungen machen Altan Kaya zum wertvollen Wachstumspartner für Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet.Transparente Rekrutierung und faire Bedingungen: Wie Altan Kaya mit Verantwortung gegen den Branchentrend vorgehtAufbauend auf einer Analyse des individuellen Personalbedarfs des Kundenunternehmens erstellt Altan Kaya von der A&K Personaldienstleister GmbH eine Planung, die sich über drei bis sechs Monate ziehen kann - am Ende sind alle offenen Stellen besetzt. In Abhängigkeit von der Anzahl benötigter Arbeitskräfte erfolgt die Bereitstellung schrittweise: Zunächst werden drei bis fünf Mitarbeiter überlassen, um dann nach und nach auf bis zu 50 Mitarbeiter aufzustocken. Dabei stellt die A&K Personaldienstleister GmbH jeden Mitarbeiter selbst ein und kümmert sich um die komplette Organisation. "Da wir zu siebzig Prozent mit ausländischen Arbeitnehmern arbeiten, stellen wir auch Unterkünfte zur Verfügung und organisieren den täglichen Transfer zum Einsatzort", verrät der Geschäftsführer Altan Kaya.Obwohl viele der überwiegend aus Rumänien, der Slowakei, Polen und Tschechien stammenden Mitarbeiter Englisch sprechen, setzt die A&K Personaldienstleister GmbH bei jedem ihrer Kunden einen mehrsprachigen Teamleiter ein, der gegebenenfalls als Übersetzer fungieren kann. Im Gegensatz zu vielen anderen Personaldienstleistern steht ein respektvoller Umgang mit den Mitarbeitern - inklusive fairer Bezahlung - bei der A&K Personaldienstleister GmbH an erster Stelle. "In unserer Branche tummeln sich viele schwarze Schafe, die ausländische Arbeitskräfte ausnutzen", bemängelt Altan Kaya. "Leider sind diese im Vorfeld nur schwer zu erkennen - selbst Prüfungen durch die Bundesagentur für Arbeit halten sie mit Hilfe gefälschter Unterlagen oftmals Stand."A&K Personaldienstleister GmbH: Reaktionsstark, wachstumsorientiert und flexibelDoch nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Kunden der A&K Personaldienstleister GmbH können sich auf Qualität, Transparenz und Flexibilität verlassen. So zeichnet sich das Unternehmen beispielsweise durch seine schnelle Reaktionsfähigkeit aus: Weil Altan Kaya innerhalb von zwei Stunden Mitarbeiter liefern kann, gilt er in der Region als verlässlicher Partner in Notfällen. Im Rahmen des On-Site-Managements bietet er seinen Kunden außerdem an, ihre komplette Personalplanung vor Ort zu übernehmen - zum Teil sogar mit eigenem Büro. Der Erfolg seines Angebots spiegelt sich auch im Wachstum der A&K Personaldienstleister GmbH wider: "Während achtzig Prozent aller Dienstleister in Deutschland unter fünf Mitarbeitende beschäftigen, sind wir seit Gründung 2021 auf 140 Angestellte angewachsen", verrät Altan Kaya, der zuvor fünfzehn Jahre lang im E-Commerce tätig war.Die Kombination aus hoher Flexibilität und einem umfassenden Personalstamm hat es der A&K Personaldienstleister GmbH kürzlich ermöglicht, für ihren Kunden ID Logistics innerhalb von drei Wochen 84 Mitarbeiter bereitzustellen - ein Ergebnis, das ihre Leistungsfähigkeit im Vergleich zum Wettbewerb noch einmal verdeutlicht. Um diesen Standard zu halten, will Altan Kaya sein Unternehmen bis zum Jahresende sogar auf 250 Mitarbeiter anwachsen lassen. "Die Grundlage ist geschaffen und das Potential ist vorhanden - jetzt fokussiere ich mich auf die Umsetzung", so der Gründer und Geschäftsführer der A&K Personaldienstleister GmbH.Sie möchten den Personalbedarf in Ihrem Unternehmen innerhalb weniger Wochen decken und ohne lästigen Rekrutierungsaufwand Wachstumschancen nutzen? Dann melden Sie sich jetzt bei Altan Kaya von der A&K Personaldienstleister GmbH (http://www.ak-personaldienstleister.de) und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch!Pressekontakt:A&K Personaldienstleister GmbHE-Mail: info@ak-personaldienstleister.deWebseite: https://www.ak-personaldienstleister.de/Original-Content von: A&K Personaldienstleister GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180555/6097040