Ein legendärer Milliarden-Hedgefonds wirft Fiat-Währungen über Bord, schichtet in Bitcoin & Mega-Tech um - steht uns jetzt die spektakulärste Rally des Jahres bevor? Milliardenströme, Bitcoin & die Mega-Rotation Es sind diese seltenen Momente, in denen sich Makro, Märkte und Machtspiele zu einer Bewegung verdichten, die Jahre nachwirkt - und wer die Zeichen jetzt lesen kann, steht auf der Gewinnerseite. Die jüngsten 13F-Filings enthüllen ein Depot-Feuerwerk, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE