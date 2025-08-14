Zweiwöchentlicher Podcast, der sich den Herausforderungen stellt, mit denen Fachleute für Datenrisiken konfrontiert sind, und die praktischen Erkenntnisse unserer Gäste teilt, damit Rechts-, Datenschutz- und Sicherheitsteams aus ihren Erfahrungen lernen können

PORTLAND, Oregon, Aug. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, der Marktführer im Bereich einheitliches Datenrisikomanagement, gab heute den Start seiner eigenen Podcast-Reihe "Data Xposure" bekannt, die sich an Fachleute aus den Bereichen Recht, Datenschutz, Compliance und Sicherheit richtet. Die Serie vereint praxisnahe Einblicke von Fachleuten aus den Bereichen Recht, Forensik, Governance sowie IT und bietet einen ungefilterten Blick darauf, wie Unternehmen heute mit Datenrisiken umgehen.

"Allzu oft beschäftigen sich von Anbietern gesponserte Podcasts und Webcasts mehr mit Unternehmen und Produkten als mit den tatsächlichen Herausforderungen, denen Unternehmen gegenüberstehen", so John Vincenzo, Chief Marketing Officer bei Exterro. "Mit Data Xposure wollten wir eine Ressource für moderne Unternehmen von heute schaffen - einen Ort, an dem echte Kunden und Partner darüber berichten, wie sie reale Probleme angehen. Jede Folge geht über die Theorie hinaus und liefert ehrliche, umsetzbare Erkenntnisse, die Fachleute nirgendwo anders finden können."

Mit den Stimmen, die moderne Datenrisiken meistern.

Data Xposure stellt Unternehmensfachleute in den Mittelpunkt und hebt diejenigen hervor, die direkt für das Datenrisikomanagement in unternehmensweiten Organisationen verantwortlich sind. Die Serie beginnt mit Einblicken von:

Cecilia Ziniti , CEO von GC AI und dreimalige General Counsel, über die Auswirkungen von KI auf moderne Rechtsteams;

, CEO von GC AI und dreimalige General Counsel, über die Auswirkungen von KI auf moderne Rechtsteams; John Wilson , CISO bei HaystackID und Veteran im Bereich digitale Forensik und Incident Response, über die forensischen Lehren aus dem AT&T-Datenleck; und

, CISO bei HaystackID und Veteran im Bereich digitale Forensik und Incident Response, über die forensischen Lehren aus dem AT&T-Datenleck; und Justine Phillips, Partnerin bei Baker McKenzie und eine national anerkannte Anwältin für Cybersicherheit und Datenschutz, über die Herausforderungen für die nationale Sicherheit hinter der Executive Order 1411.



Diese Gespräche basieren auf realer Komplexität sowie operativem Druck und bieten praktische Perspektiven für Entscheidungen, die über Erfolg oder Misserfolg von Unternehmen entscheiden, wenn Risiken Realität werden.

Jede Folge wird von den Fachexperten von Exterro moderiert, darunter:

Jenny Hamilton , Chief Legal Officer, ehemalige interne Prozessanwältin und globale Leiterin für E-Discovery bei John Deere;

, Chief Legal Officer, ehemalige interne Prozessanwältin und globale Leiterin für E-Discovery bei John Deere; Justin Tolman , Forensik-Experte und ehemaliger Ermittler bei den Strafverfolgungsbehörden; und

, Forensik-Experte und ehemaliger Ermittler bei den Strafverfolgungsbehörden; und Fahad Diwan, Direktor für Daten-PSG-Produktmanagement und -Marketing sowie ehemaliger Datenschutzanwalt.



Gemeinsam verbinden sie Perspektiven aus den Bereichen Recht, Forensik und Governance, um die wiederkehrenden Herausforderungen hinter jeder Geschichte aufzudecken.

Durch die Zusammenführung dieser Stimmen schafft Data Xposure eine Plattform, auf der Branchenführer umsetzbare Erkenntnisse zum Umgang mit modernen Datenrisiken und zum Aufbau widerstandsfähigerer Systeme austauschen.

"Genau wie Daten und Cyber-Bedrohungen entwickeln sich auch die Gesetze weltweit rasant weiter - der Podcast Data Xposure hält die Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Laufenden und verschafft ihnen einen Vorsprung gegenüber den Risiken, denen ihre Daten ausgesetzt sein könnten", so Justine Phillips, Partnerin bei Baker McKenzie und Gast in der Sendung. In einem Bereich, in dem Fachleute selten ehrliche Einblicke von ihren Kollegen erhalten, schafft Data Xposure einen Raum für solche Gespräche.

Startdetails und Verfügbarkeit

Data Xposure startet mit einer Vorschau-Folge, in der die Moderatoren untersuchen, warum funktionsübergreifende Gespräche für das Management moderner Datenrisiken unerlässlich sind, und ihre Sichtweisen zum Wert von Peer-Insights und den Geschichten, welche die kommenden Folgen prägen werden, teilen. Sehen Sie es sich hieran.

Folge 1: Die Rechtsfunktion mithilfe von KI neu denken - August 20

Gast: Cecilia Ziniti, CEO und Mitbegründerin von GC AI; dreimalige General Counsel

Cecilia Ziniti, CEO und Mitbegründerin von GC AI; dreimalige General Counsel Warum das wichtig ist: Es wird besprochen, wie sich Rechtsteams an KI-getriebene Veränderungen anpassen können, indem sie Innovation mit Compliance und Verteidigungsfähigkeit in Einklang bringen.

Folge 2:Einblick in einen Mega-Datenverstoß: Die Kosten einer schlecht verwalteten Informations-Governance - 3. September

Gast: John Wilson, CISO, HaystackID

John Wilson, CISO, HaystackID Warum das wichtig ist: Es werden die Lehren aus einem der größten Datenverstöße des Jahres erläutert und was jedes Unternehmen tun sollte, um eine echte forensische Bereitschaft zu erreichen.

Folge 3: Wenn Ihre Daten zu einer Gefahr für die nationale Sicherheit werden: Ein Blick in die Executive Order 14117 - 17. September

Gast: Justine Phillips, Partnerin, Baker McKenzie

Justine Phillips, Partnerin, Baker McKenzie Warum das wichtig ist: Es werden wichtige Leitlinien für Unternehmen angeführt, die sich mit EO 14117, grenzüberschreitender Compliance und der Verwaltung sensibler Daten befassen.

Die Episoden werden auf der Exterro-Podcast-Seitesowie auf den wichtigsten Podcast-Plattformen verfügbar sein, darunter Apple Podcasts, Spotify, YouTube, YouTube Music, Amazon Music und weitere.

Über Exterro

Exterro unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung von Datenrisiken mit einer umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und -verwaltung sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern bietet Exterro unkomplizierte Lösungen, mit denen Unternehmen ihre Daten analysieren und schnell reagieren können. Die KI-gesteuerten Lösungen von Exterro liefern präzise, umsetzbare Erkenntnisse, damit Unternehmen die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen, Risiken reduzieren, Abläufe rationalisieren und gleichzeitig Kosten senken können. Dank Exterro können Unternehmen ihre dringendsten Datenherausforderungen mit der nötigen Transparenz und Zuversicht angehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com.

Pressekontakt:

Anamika D. Kumar

+91-8904116244

anamika.dhirendrakumar@exterro.com