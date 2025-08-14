

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



14.08.2025 / 15:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Georg Nachname(n): Issels

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

RM Rheiner Management AG

b) LEI

5299006AGYSREZKZIL29

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007018707

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 32,40 EUR 356.400,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 32,4000 EUR 356.400,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





