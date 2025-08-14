Welche Ziel verfolgt Donald Trump mit seiner Zollpolitik? Und welche Auswirkungen haben die Zölle langfristig auf Gold, den Dollar und die Märkte?Donald Trumps neue Zollpolitik sorgt für Bewegung an den Märkten. Und am Dienstag veröffentlichte Daten des US-Finanzministeriums bestätigen, dass der Juli erneut einen Einnahmerekord markierte: Rund 27,7 Milliarden US-Dollar an Zolleinnahmen flossen in die Staatskasse. [spotify]78yCbggbNraK4mY4CEHp0V[/spotify] Die US-Regierung kassiert dabei so viel an Zöllen wie noch nie: Mit 26,6 Milliarden US-Dollar im Juni und 22,2 Milliarden im Mai wurden beide Monate von den jüngsten Zahlen erneut übertroffen. Vor einem Jahr waren es gerade einmal 8 …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE