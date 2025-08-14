Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 14.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Setup für DOGE & LTC Mining läuft an - und diese Aktie steht in der ersten Reihe
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
14.08.2025 15:33 Uhr
290 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Erzeugerpreise dämpfen Zinssenkungshoffnungen

DJ MÄRKTE USA/Erzeugerpreise dämpfen Zinssenkungshoffnungen

DOW JONES--Die Zinssenkungshoffnungen haben mit den Erzeugerpreisen einen merklichen Dämpfer erhalten. Denn der Preisdruck auf der Produzentenebene in den USA hat im Juli weitaus deutlicher als erwartet zugenommen. Die Erzeugerpreise stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent, während Ökonomen lediglich einen Aufschlag von 0,2 Prozent erwartet hatten. Auch der Anstieg der Kernrate lag mit 0,9 Prozent deutlich über der Schätzung von 0,3 Prozent. Die am Dienstag veröffentlichten US-Verbraucherpreise hatten den Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank dagegen nicht entgegengestanden.

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 9. August 2025 entgegen den Erwartungen abgenommen.

Der Future auf den S&P-500 gibt aktuell um 0,4 Prozent nach. Vor der Bekanntgabe hatte er sich wenig verändert gezeigt. Der Dollar erholt sich mit den Erzeugerpreisen leicht. Für den Dollar-Index geht es um 0,1 Prozent nach oben. Auch er hatte sich vor den Daten kaum verändert gezeigt. Die Aussicht auf das Ausbleiben einer Zinssenkung durch die Fed im September drückte den Goldpreis nur kurz ins Minus. Er notiert wenig verändert - wie im Vorfeld der Daten. Der Anleihemarkt reagiert kaum auf die Erzeugerpreise.

Die Ölpreise erholen sich etwas von den jüngsten Abgaben, ausgelöst durch Befürchtungen eines Überangebots. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 0,5 Prozent.

Cisco mit Abgaben - Bei Umsatzprognose mehr erwartet

Bei den Einzelwerten geht es vorbörslich für die Cisco-Aktie 2,0 Prozent abwärts. Der Konzern hat im vierten Geschäftsquartal von der hohen KI-bezogenen Nachfrage profitiert und die Erwartungen des Marktes übertroffen. Die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr lag jedoch "nur" im Rahmen der Erwartungen.

Nach dem fulminanten Börsen-Debüt am Vortag klettern die Aktien von Bullish um weitere 7 Prozent nach oben. Der Ausgabepreis hatte bei 37 Dollar pro Aktie gelegen. Die Titel starteten bei 90 Dollar in den Handel und schlossen bei 69,97 Dollar - 89 Prozent über dem Ausgabepreis. Bei 150,7 Millionen ausstehenden Aktien ergab sich eine Marktkapitalisierung von etwa 10,5 Milliarden Dollar.

Tesla verlieren 0,6 Prozent. Der Konzern unternimmt erste Schritte für einen Test seiner Robotertaxis in New York City. Vor wenigen Wochen hatte Konkurrent Waymo Pläne zur Erprobung autonomer Fahrzeuge im Big Apple angekündigt. 

=== 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Di, 19:35  % YTD 
EUR/USD           1,1677    -0,2%   1,1706   1,1676 +12,7% 
EUR/JPY           171,40    -0,6%   172,42   172,51  +5,9% 
EUR/CHF           0,9415    -0,1%   0,9424   0,9428  +0,3% 
EUR/GBP           0,8610    -0,2%   0,8623   0,8642  +4,5% 
USD/JPY           146,79    -0,3%   147,30   147,75  -6,0% 
GBP/USD           1,3561    -0,1%   1,3574   1,3511  +7,9% 
USD/CNY           7,1290    -0,0%   7,1315   7,1338  -1,1% 
USD/CNH           7,1747    -0,1%   7,1796   7,1850  -2,1% 
AUS/USD           0,6518    -0,4%   0,6544   0,6529  +5,5% 
Bitcoin/USD       119.410,40    -2,6% 122.593,20 119.471,95 +26,7% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          62,97    62,65    +0,5%    0,32 -13,1% 
Brent/ICE          65,92    65,63    +0,4%    0,29 -12,5% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.354,06   3.354,60    -0,0%    -0,54 +27,7% 
Silber            38,26    38,53    -0,7%    -0,27 +31,3% 
Platin          1.161,57   1.147,29    +1,2%    14,28 +31,2% 
Kupfer            4,46     4,50    -0,9%    -0,04  +8,5% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 08:57 ET (12:57 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.