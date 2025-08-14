Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten:Mittwoch, 17. September 2025, 20.15 UhrAktenzeichen XY... UngelöstDie Kriminalpolizei bittet um MithilfeRudi Cerne berichtet über ungeklärte KriminalfälleTod einer TouristinEine amerikanische Touristin entfernt sich von ihrer Reisegruppe. Sie will allein eine Festungsanlage besichtigen. Doch dort trifft sie ihren Mörder.Tödliches FeuerIn einem Mehrfamilienhaus bricht ein Feuer aus - Brandstiftung. Die Flammen greifen rasch um sich - zwei Menschen sterben. Wer zündete das tödliche Inferno?Überfall zu HauseEin Paar wird Opfer eines Raubüberfalls. Die Täter fordern die Öffnung des Tresors und scheuen auch nicht davor zurück, den Eheleuten Schmerz zuzufügen.Schüsse auf WettbüroEin Wettbüro am Abend. Mehrere Spieler verfolgen gespannt ein Fußballspiel. Plötzlich feuert ein Unbekannter von der Straße aus sieben Kugeln mit einer Pistole durch die Scheibe.Der XY-Preis 2025Ein Mann entführt eine Frau in seinem Kofferraum. Als ein 33-Jähriger Zeuge davon wird, schaltet er die Polizei ein und fährt dem Täter hinterher. Jetzt ist er für den XY-Preis nominiert.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6097067