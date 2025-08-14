London (www.fondscheck.de) - Die Handelsabkommen zwischen den USA und mehreren Handelspartnern, darunter Japan und die Europäische Union, haben die Anlegerstimmung im Juli verbessert, so die Experten von Vanguard in ihrem aktuellen ETF-Marktbericht.Gute Quartalsergebnisse zahlreicher S&P 500-Unternehmen hätten den Aktienmarkt zusätzlich beflügelt. Aktien-ETFs seien wieder gefragt gewesen und hätten ihre Mittelzuflüsse gegenüber dem Vormonat mit 25,4 Mrd. USD mehr als verdoppeln können. Der Juli sei damit der zweitbeste Monat nach dem Februar (+25,6 Mrd. USD) gewesen. Core ETFs hätten das Feld erneut angeführt, gefragt seien dabei vor allem Strategien für Industrieländer und die USA sowie globale Exposures gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
