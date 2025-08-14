Im Rahmen des Förderprogramms "Ladeinfrastruktur vor Ort" konnten Zuschüsse für den Aufbau öffentlicher Ladeinfrastruktur beantragt werden. Schnellladepunkte waren bislang unabhängig von ihren technischen Möglichkeiten aber auf 50 kW begrenzt. Diese Förderbedingung wurde nun jedoch aufgehoben. Das Förderprogramm "Ladeinfrastruktur vor Ort" wurde noch unter Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) initiiert. Die Umsetzung des Programms, für das 300 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net