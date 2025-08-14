Der chinesische Online-Händler JD.com hat am Donnerstag seine Q2-Zahlen vorgelegt und die Markterwartungen beim Umsatz deutlich übertroffen. Die Gewinnzahlen fielen hingegen gemischt aus, weshalb die Aktie zum US-Handelsstart ungefähr auf dem gleichen Niveau notiert, auf dem sie den Mittwoch abgeschlossen hatte.Konkret legten die Erlöse um 22 Prozent auf rund 357 Milliarden Yuan zu und lagen damit klar über den Schätzungen der bei Bloomberg gelisteten Experten von 335 Milliarden Yuan. Die Fulfillment-Kosten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär