ZDF-Programmhinweis
Bitte aktualisierten Programmtext beachten:
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz
Unter dem Motto "Miami Vibes" feiert der Fernsehgarten heute die Metropole Floridas mit heißen Rhythmen, sportlichen Höchstleistungen, Auto Tuning, Mode und kulinarischen Köstlichkeiten.
Gäste: Doro, Malik Harris, Gregorian, Skip Martin, Bad Loverz, Night Fever, Jacob Elias, Amyy und Magic Affair, Lina van de Mars, René Turrek, Cynthia Barcomi und Yael Adler.
