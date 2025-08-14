© Foto: Richard Drew - APDie US-Erzeugerpreise sind so stark gestiegen wie seit 3 Jahren nicht. Zölle treiben die Kosten. Und eine Fed-Zinssenkung im September ist plötzlich nicht mehr sicher. Wie reagiert der Markt?Die US-Erzeugerpreise sind im Juli so stark gestiegen wie seit drei Jahren nicht mehr. Der Produzentenpreisindex (PPI), der die Preisentwicklung auf der Großhandelsstufe misst und oft als Frühindikator für Inflation gilt, legte gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent zu - deutlich stärker als die erwarteten 0,2 Prozent und nach einem unveränderten Juni. Auf Jahressicht beschleunigte sich die Großhandelsinflation von revidierten 2,3 Prozent auf 3,3 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit fünf …Den vollständigen Artikel lesen ...
