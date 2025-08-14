NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei starken Tagen haben am Donnerstag weitere Preisdaten die Kurse am New Yorker Aktienmarkt im frühen Handel etwas gebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,28 Prozent auf 44.798 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte knapp im Plus bei 23.857 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stand 0,11 Prozent tiefer auf 6.459 Punkten.

Ein überraschend starker Preisauftrieb auf Herstellerebene im Juli belastete etwas. Jüngste Hoffnungen bezüglich einer Senkung der Leitzinsen im September erhielten dadurch einen kleinen Dämpfer. Am Vortag hatten der Nasdaq 100 und der S&P 500 Höchststände erreicht./ajx/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711