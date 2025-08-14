© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoApple plant eine große KI-Offensive mit neuen Geräten und einer radikal verbesserten Siri, um den Alltag seiner Nutzer grundlegend zu verändern.Apple bereitet sich auf den wohl größten Technologiesprung seit Einführung des iPhones vor. Laut einem Bericht von Bloomberg plant der US-Konzern eine ganze Welle neuer, KI-gestützter Geräte - von Haushaltsrobotern über smarte Displays bis hin zu futuristischen Faltgeräten. Mit der Produktoffensive will Apple bestehende Zweifel an seiner Monetarisierungsstrategie im Bereich Künstliche Intelligenz ausräumen Roboter für den Wohnzimmertisch Kernstück der neuen Produktpalette ist ein interaktiver Tischroboter, der 2027 in den Handel kommen soll. Das …Den vollständigen Artikel lesen ...
