Alexander Kohlmeier wird ab Januar 2026 neuer Vorstandsvorsitzender der VEREINIGTE SCHIFFS-VERSICHERUNG V. A. G. Er folgt auf seinen Vater und war vorher bereits Prokurist und Leiter der Unternehmungsentwicklung bei der VSV. Die VEREINIGTE SCHIFFS-VERSICHERUNG V. A. G. (VSV) hat ab Januar 2026 einen neuen Vorstandsvorsitzenden: Alexander Kohlmeier.Der 35-Jährige wird Nachfolger seines Vaters Detlef Kohlmeier und den Posten in der VSV-Hauptverwaltung in Hannover an. Detlef Kohlmeier führte seit 2014 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact