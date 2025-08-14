Die Aktie von TeraWulf schnellt am Donnerstag um spektakuläre 40 Prozent nach oben und erreicht damit den höchsten Stand seit Januar. Der Auslöser: Ein bahnbrechender 10-Jahres-Deal im Bereich KI-Hosting mit der Alphabet-Tochter Google, der dem Bitcoin-Mining- und High-Performance-Computing-Spezialisten einen massiven Schub verleiht. Diese Details sollten Anleger jetzt kennen. TeraWulf, Betreiber von industriellen Rechenzentren in den USA, die auf Bitcoin-Mining und HPC-Hosting spezialisiert sind, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
