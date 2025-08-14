© Foto: Dall-EUS-Finanzminister Bessent stoppt Bitcoin-Käufe, fordert aggressive Zinssenkungen, während Krypto nach überraschend hoher Inflation stark unter Druck gerät.Die Kryptomärkte stehen am Donnerstagnachmittag unter starkem Verkaufsdruck. Bitcoin fällt auf 118.768 US-Dollar, ein Rückgang von 1,5 Prozent. Ethereum verliert 3,67 Prozent und notiert bei 4.539 US-Dollar, während XRP mit einem Minus von 5,28 Prozent auf 3,10 US-Dollar abstürzt (Stand: 15:20 Uhr MESZ). Auslöser waren sowohl neue Äußerungen des US-Finanzministers Scott Bessent als auch überraschend hohe Inflationsdaten aus den USA. Bessent stoppt Bitcoin-Käufe - Konfiszierte Bestände sollen genügen In einer überraschenden Erklärung …Den vollständigen Artikel lesen ...
