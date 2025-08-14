Die neue Lösung verbindet E-Commerce- und ERP-Systeme, um die AR zu automatisieren, das Kauferlebnis zu verbessern und den Cashflow für B2B-Händler zu beschleunigen

BlueSnap, die globale Zahlungsorchestrierungsplattform für B2B- und B2C-Unternehmen, gab heute eine bahnbrechende Integration mit Commerce (Nasdaq: CMRC) bekannt, der Muttergesellschaft der führenden offenen, komponierbaren E-Commerce-Plattform BigCommerce, um die erste B2B-Zahlungs- und AR-Automatisierungslösung speziell für BigCommerce B2B Edition anzubieten.

Die BigCommerce B2B Edition, die speziell für Hersteller, Distributoren und Großhändler entwickelt wurde, bietet nun erweiterte Funktionen durch die direkte Integration mit führenden ERP-Systemen darunter NetSuite, Sage Intacct, Microsoft Dynamics Business Central und QuickBooks. Dazu gehören eine leistungsstarke Automatisierung der Debitorenbuchhaltung und eine bidirektionale ERP-Konnektivität über die integrierte Plattform von BlueSnap. Mit dieser neuen Funktionalität können Händler ihre Abläufe optimieren, die Zahlungseffizienz verbessern und ein einheitliches Kundenerlebnis über E-Commerce- und Finanzsysteme hinweg bieten.

"Die Automatisierungslösung von BlueSnap schließt eine wichtige Lücke in der Funktionalität der B2B Edition und der Käufererfahrung", so Lance Owide, Geschäftsführer B2B bei Commerce. "Gemeinsam beseitigen wir Ineffizienzen, senken die Betriebskosten und erschließen Wachstumspotenziale im Zahlungsvolumen. BlueSnap ist ein Game-Changer für unsere Plattform und unsere Partner."

Eine vernetzte Lösung für AR, Zahlungen und ERP

Mit dieser Integration können BigCommerce B2B-Händler:

E-Commerce und ERP vereinheitlichen: Synchronisieren Sie Kunden- und Rechnungsdaten in Echtzeit zwischen BigCommerce und ERPs wie NetSuite, Sage Intacct, Microsoft Dynamics und QuickBooks und reduzieren Sie so manuelle Arbeit und Abstimmungsfehler.

Synchronisieren Sie Kunden- und Rechnungsdaten in Echtzeit zwischen BigCommerce und ERPs wie NetSuite, Sage Intacct, Microsoft Dynamics und QuickBooks und reduzieren Sie so manuelle Arbeit und Abstimmungsfehler. Käufererfahrung optimieren: Ermöglichen Sie Käufern, E-Commerce-Bestellungen und ERP-Rechnungen in einem Markenportal mit Unterstützung für Kreditkarten, Zahlungsbedingungen, Anzahlungen und geteilte Zahlungen anzuzeigen und zu bezahlen.

Ermöglichen Sie Käufern, E-Commerce-Bestellungen ERP-Rechnungen in einem Markenportal mit Unterstützung für Kreditkarten, Zahlungsbedingungen, Anzahlungen und geteilte Zahlungen anzuzeigen und zu bezahlen. Automatisieren Sie AR-Workflows: Aktivieren Sie automatische Zahlungen, Skonti für vorzeitige Zahlungen, Rechnungserinnerungen und Echtzeit-Updates, um Forderungen zu beschleunigen und den Cashflow zu verbessern.

Aktivieren Sie automatische Zahlungen, Skonti für vorzeitige Zahlungen, Rechnungserinnerungen und Echtzeit-Updates, um Forderungen zu beschleunigen und den Cashflow zu verbessern. Vereinfachen Sie die Technologieplattform: Eliminieren Sie Middleware von Drittanbietern, konsolidieren Sie Zahlungsgateways und reduzieren Sie technische Schulden mit einer vollständig integrierten Front-to-Back-Lösung.

"Mit BlueSnap als Basis für die B2B Edition erhalten Händler eine einzige Lösung für Zahlungen und Debitorenbuchhaltung, die die Effizienz steigert und das Kauferlebnis verbessert", so Henry Helgeson, CEO von BlueSnap. "Diese Integration unterstreicht die wachsende Bedeutung von ERP-gesteuertem E-Commerce und unser gemeinsames Engagement für Innovationen im B2B-Handel."

Über BlueSnap:

BlueSnap hilft Unternehmen dabei, globale Zahlungen besser zu anzunehmen. Unsere globale Zahlungsorchestrierungsplattform wurde entwickelt, um den Umsatz zu steigern und die Kosten für alle Unternehmen zu senken, die Online-Zahlungen annehmen. BlueSnap wird von erstklassigen Private-Equity-Investoren unterstützt, darunter Great Hill Partners und Parthenon Capital Partners. Weitere Informationen finden Sie unter BlueSnap.com.

Über Commerce

Commerce unterstützt Unternehmen bei Innovation, Wachstum und Erfolg durch ein offenes, KI-gestütztes Commerce-Ökosystem. Als Muttergesellschaft von BigCommerce, Feedonomics und Makeswift verbindet Commerce die Tools und Systeme, die Wachstum ermöglichen, sodass Unternehmen das volle Potenzial ihrer Daten ausschöpfen, nahtlose und personalisierte Erlebnisse über alle Kanäle hinweg bieten und sich schnell an einen sich ständig verändernden Markt anpassen können. Commerce wird von führenden Unternehmen wie Coldwater Creek, Cole Haan, Harvey Nichols, King Arthur Baking Co., Melissa Doug, Mizuno, Patagonia, Perry Ellis, Puma, SportsShoes und Uplift Desk geschätzt und bietet die Kontrolle über den Online-Auftritt, optimierte Daten und KI-fähige Tools, die Unternehmen benötigen, um zu wachsen, unterschiedliche Käufer zu bedienen und in einer zunehmend intelligenten, multidisziplinären Welt sicher zu agieren. Weitere Informationen finden Sie unter commerce.com oder folgen Sie uns auf X und LinkedIn.

BigCommerce, das Commerce-Logo und andere Marken sind Marken oder eingetragene Marken von BigCommerce Pty. Ltd. Marken und Dienstleistungsmarken von Drittanbietern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250814808158/de/

Contacts:

Medienkontakt

Wenden Sie sich für alle BlueSnap-Anfragen an:

bluesnap@hardnumbers.co.uk