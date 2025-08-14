Actien-Börse Nr. 33!

www.bernecker.info

Bis jetzt 160 % Gewinn für AMD zugunsten von Chefin Lisa Su. AMD und NVIDIA müssen Exportzölle für ihre Chips nach China zahlen, worüber alle Welt staunt.Wer von beiden ist nun der Schnellere? NVIDIA bringt 3,6 Bio. $ für rund 200 Mrd. $ Umsatz auf die Waage und ein KGV um 22. AMD erreicht 190 Mrd. $ Marktwert für einen Umsatz vonknapp 30 Mrd. $ ...Die KI-Wette bleibt das Gerüst für die Einschätzung dieser Technik in den nächsten Monaten bis weit ins nächste Jahr.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellenDen kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 33 u. a.:- SIEMENS ENERGY: Abspaltung der Windkrafttechnik?- BASLER: Comeback mit + 100 % gelungen- CARL ZEISS MEDITEC: Brauchbarer Turnaround?- BECHTLE: Comeback des IT-Sektors- Regierungen werden Rüstungspläne überdenken!- US-Airlines: Nach negativem Auslöser verteuertIhre Bernecker Redaktion /