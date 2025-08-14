© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard DrewDie Bank of America setzt im Verteidigungssektor auf V2X - nicht auf Palantir. Ein Milliardenauftrag könnte den Kurs kräftig befeuern.Die Bank of America (BofA) sieht in V2X, einem Anbieter von Logistik- und Supportdienstleistungen für das US-Militär, den nächsten großen Trend im Verteidigungssektor. Analystin Mariana Perez Mora stufte die Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" hoch und erhöhte das Kursziel von 55 auf 65 US-Dollar. Als zentralen Treiber nannte sie den kürzlich gewonnenen Auftrag im Gesamtwert von 4,3 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung der T-6-Trainingsflugzeuge der US-Luftwaffe, der ab 2027 jährlich 200 bis 300 Millionen US-Dollar Umsatz bringen könnte. "Wir halten dies für …Den vollständigen Artikel lesen ...
