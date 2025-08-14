Bitcoin-Dominanz fällt unter 60% - Altcoin-Season vor dem Durchbruch

Bitcoin hat ein neues Allzeithoch bei 124.400 US-Dollar erreicht. Ethereum steht mit 4.700 US-Dollar kurz davor, seinen Rekord von 4.850 US-Dollar zu brechen. XRP und Solana ziehen mit deutlichen Kursgewinnen nach. Gleichzeitig fällt die Bitcoin-Dominanz auf 59,46 Prozent und liegt damit unter der wichtigen Marke von 60,5 Prozent. Sollte der Wochenschluss darunter bleiben, wäre der Weg für eine nachhaltige Altcoin-Season frei.

Strategisches Vorgehen in der Altcoin-Season

Gerade in dieser Phase machen viele Trader denselben Fehler: Sie lassen sich von FOMO treiben und springen hektisch von einem Hype zum nächsten. Wer jedem Coin hinterherrennt, der gerade in den sozialen Medien diskutiert wird, steigt oft zu spät ein und verpasst die besten Gewinnchancen. Stattdessen lohnt es sich, den etablierten Geldfluss im Kryptomarkt zu berücksichtigen: Zuerst bewegen sich die großen Altcoins (Large Caps), danach folgen die mittleren (Mid Caps), und zum Schluss starten die kleineren Projekte (Small Caps).

In dieser frühen Phase der Altcoin-Season ist es meist klüger, Coins aus den Top 100 auszuwählen, die noch deutlich unter ihren bisherigen Höchstständen handeln. Wer hier mit klar definierten Kurszielen arbeitet, kann die Marktdynamik ohne unnötigen Stress ausnutzen. Ein bewährter Ansatz ist, maximal zehn Coins gleichzeitig zu halten. Das sorgt für eine gute Übersicht und erleichtert es, Positionen gezielt umzuschichten, sobald Kursziele erreicht sind.

TOKEN6900 Presale profitiert von Meme-Coin Hype

Der Coin, der sich selbst als "Meme ohne Nutzen" bezeichnet, hat aktuell fast 40 Prozent seines Presale-Ziels erreicht. Der Preis liegt noch 20 Stunden lang bei 0,00695 US-Dollar, bevor er ansteigt. Das Konzept erinnert bewusst an Kult-Memes wie Dogecoin, Pepe oder SPX6900: keine Roadmap, keine hochtrabenden Versprechen - nur pures Community-Play. Dabei setzt TOKEN6900 auf eine gezielte Ansprache seiner Anleger.

Ein jüngster Whale-Kauf über 14,5 Milliarden Token im Wert von rund 101.000 US-Dollar zeigt, dass der Coin bereits Investoren anzieht, die sich von der humorvollen und absurden Grundidee angesprochen fühlen. Der Hard Cap liegt bei 5 Millionen US-Dollar. Mit einem Preis, der rund 257-mal niedriger ist als der von SPX6900, sehen manche Trader hier eine Chance auf hohe prozentuale Zugewinne - besonders in einer Marktphase, in der Meme-Coins oft explosiv reagieren.

