Ethereum-Kurs-Prognose: Erst Allzeithoch oder Korrektur?

Nachdem Ethereum auf das alte Allzeithoch zusteuerte, ist es zu einem Abverkauf und einem Rückgang von fast 7 % gekommen. Was dahintersteckt und ob die steilen Nachkäufe der Vorbote für neue Rekordhochs oder nur einen Dead-Cat-Bounce sind, erfahren Sie jetzt in der Ethereum-Kurs-Prognose.

US-Wirtschaftsdaten führen zu steiler Ethereum-Korrektur

Nachdem der Krypto-Markt seine Aufmerksamkeit von Bitcoin zuletzt zunehmend auf Ethereum verlagert hat und der Coin bis auf 4.786 USD stieg, ist es dennoch zu einer steilen Korrektur um 6,85 % bis auf einen Preis von 4.545,70 USD gekommen. Daraufhin sind impulsive Nachkäufe erfolgt, die wieder bis an den VWAP bei 4.637,80 USD führten.

Zurückzuführen ist dies vor allem auf die Veröffentlichung des Produzentenpreisindex der USA, welcher allgemein und in der Kernrate im Monatsvergleich explosiv um 0,9 % und somit das höchste Niveau seit dem Jahr 2022 gestiegen ist. Dies war zudem deutlich mehr als die erwarteten 0,2 %, weshalb eine Anpassung der Kurse an die neuen Erwartungen erfolgt ist.

In m/m terms, PPI and core PPI saw their largest jumps in July since March 2022 pic.twitter.com/vKfMPZO6w0 - Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) August 14, 2025

Auch im Jahresvergleich hat der Erzeugerpreisindex auf 3,7 % wieder stark zugenommen, nachdem er zuletzt bei 2,6 % lag und nur mit einem Anstieg auf 2,9 % gerechnet wurde. Darüber hinaus sind mit 224.000 weniger Anträgen auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden als die prognostizierten 225.000 und die vorherigen 227.000.

All dies verringert die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September in den USA, da die Fed erstmal auf weitere Daten warten dürfte, ob die Inflation in der nächsten Zeit steigt. Schließlich ist der Produzentenpreis ein Vorindikator für die Verbraucherpreise wie CPI und PCE, wobei letzterer vor allem von der Fed beachtet wird.

Jetzt Ethereum mit Rabatt kaufen!

Ethereum-Kurs-Prognose: Darauf sollten sich Investoren nun einstellen

Mittlerweile hat sich laut den Fed Fund Futures die Chance für eine Zinssenkung im September von gestern 100 % auf heute 92,50 % reduziert, wobei weiterhin ein Rückgang von 2,50 % über die letzte Stunde feststellbar war und es wohl noch nicht das Ende ist. Dies ist natürlich bärisch für Ethereum, obwohl die globale Geldmenge M2 weiterhin unterstützt.

Zwar ist bereits eine steile Korrektur erfolgt, jedoch dürfte diese aufgrund der nächsten Inflationsdaten vermutlich noch weitergehen. Dennoch sind auf dem Weg jederzeit steile Gegenbewegungen von den Bullen möglich, was vor allem für Trader ein spannendes Handelsumfeld mit einer hohen Volatilität bereitstellt.

Die letzte Bewegung ging bis zu der horizontalen Unterstützung, woraufhin erstmal ein Bounce bis an das Ausbruchsniveau erfolgte. Signalisiert wurde die Korrektur auch schon von dem RSI im H4-Chart, der eine bärische Divergenz anzeigt. Sofern ETH nun die Zone bei 4.700 USD durchbrechen kann, ist eine Fortsetzung des Anstiegs möglich.

Ethereum-Chart | Quelle: Tradingview

Allerdings müssen Anleger wieder vorsichtiger werden und schauen, wie sich der Markt weiterentwickelt. Jedoch sind auch neue Allzeithochs möglich, da deflationäre Kryptowährungen als Inflationsschutz gekauft werden. Die Aktien steigen derweilen weiter, sodass sie ebenfalls durch die Korrelation eine Unterstützung bieten, während Gold um 0,14 % und der VIXX um 1,32 % zurückgingen, was ebenfalls bullisch ist.

Auch wenn die Rally jetzt weitergehen kann, sollten sich Investoren auf Korrekturen bis auf 4.100 USD und sogar 3.917 USD einstellen. Der Handelskrieg und die höheren Zölle mit der Inflation sowie die Verhandlung mit Putin können je nach weiterem Verlauf belasten. Bis Jahresende sind dennoch Kurse von 5.768, 7.325, und sogar 11.309 USD möglich.

Jetzt beste Ethereum-Wallet entdecken!

Bitcoin kann zum größten Konkurrenten für Ethereum werden

Während zuvor die Rollen in der Kryptoindustrie zwischen Bitcoin und Ethereum klar verteilt waren - eine P2P-Währung und ein dezentraler Supercomputer - scheint die Lage durch das disruptive Projekt Bitcoin Hyper mittlerweile nicht mehr so klar zu sein. Denn diese will BTC mit einer Skalierungs- und Funktionsebene erweitern.

Dies erlaubt besonders kostengünstige Transaktionen von unter 1 Cent. Zudem sind diese schon in weniger als 1 Sekunde abgeschlossen und nicht erst nach mehr als 10 Minuten wie bei Bitcoin. Daher könnte BTC auch im Alltag als Zahlungsmittel an Bedeutung gewinnen, weil die Gebühren und die Wartezeit nicht mehr so belasten.

Dabei fusioniert Bitcoin Hyper die besondere Skalierbarkeit von Solana mit der einzigartigen Sicherheit und Liquidität von Bitcoin. Davon profitieren wiederum die Nutzer und Entwickler, welche somit in der auf der Bitcoin-Blockchain direkt aufbauenden Layer-2 ihre eigenen Token, dApps, Smart Contracts, NFTs und mehr nutzen können.

Aufgrund der hohen Bitcoin-Liquidität von 2,37 Bio. USD könnte sich Bitcoin Hyper wesentlich schneller als andere Blockchains wie etwa Ethereum entwickeln, das nur mit 556,42 Mrd. USD bewertet wird. Da die neue Skalierungslösung große Fortschritte gemacht hat, ist wahrscheinlich noch in diesem Quartal mit dem Launch zu rechnen.

Dann könnten die Preise von BTC und HYPER schon deutlich höher stehen, wobei Letzterer derzeit noch über den Vorverkauf mit einem Rabatt für 0,012725 USD erhältlich ist. In weniger als zwei Tagen wird jedoch die aktuelle Vorverkaufsrunde abgeschlossen und eine weitere Preiserhöhung durchgeführt.

Jetzt Bitcoin Hyper entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.