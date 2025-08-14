Mary Kay Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Direktvertrieb und in der Hautinnovation, gibt die Einführung seines hochmodernen AI Foundation Finder bekannt einer intuitiven Technologie, die Verbraucherinnen dabei unterstützt, mühelos die passende Foundation zu finden, und Mary-Kay-Beraterinnen dabei unterstützt, ihre Kundinnen direkt von ihrem Smartphone aus bei der Auswahl der richtigen Foundation zu beraten.

Als Novum in der Direktvertriebsbranche nutzt dieser AI Foundation Finder fortschrittliche künstliche Intelligenz, um das Gesicht einer Kundin auf ihrem Smartphone zu scannen und innerhalb von Sekunden personalisierte Farbtip-Empfehlungen zu geben. Was dieses KI-gestützte Tool auszeichnet, ist, dass es auf einer wissenschaftlich entwickelten Skala basiert, die ein umfassendes und differenziertes Verständnis der menschlichen Hauttöne ermöglicht. Die Technologie erfasst den Hautton der Nutzerin mit ihrer Kamera und gleicht ihn dann mit dem genauesten Mary-Kay Foundation-Farbton ab, indem sie den Hautton der Nutzerin und die entsprechenden RGB-Werte der Mary Kay Foundation-Produkte analysiert 1. Mary Kay hält die Exklusivrechte an diesem Tool, was es zu einer echten Revolution in der Direktvertriebsbranche macht2

"Der AI Foundation Finder treibt unsere Vision voran, eine disruptive Kraft im Direktvertrieb und darüber hinaus zu sein", so Dr. Lucy Gildea, Chief Brand and Scientific Officer bei Mary Kay. "Wir sind weltweit Vorreiter bei der KI-basierten Farbanpassung und helfen Verbraucherinnen dabei, aus dem vielfältigen Angebot an Foundation-Finishes im Mary Kay® Flawless-Face-Portfolio die richtige Foundation für sich zu finden. Der Einsatz von Beauty-Technologie ist eine einzigartige Gelegenheit, diese Kategorie aufzuwerten und unsere Beauty-Community der nächsten Generation zu pflegen."

Der AI Foundation Finder entspricht der steigenden Nachfrage nach hyperpersonalisierten, technologiebasierten Beauty-Lösungen inmitten eines umfassenden kulturellen und technologischen Wandels. Als die weltweit führende Direktvertriebsmarke für Hautpflege und dekorative Kosmetik laut Euromonitor International in drei aufeinanderfolgenden Jahren3 (2023, 2024 und erneut 2025) unterstreicht diese Markteinführung das Engagement von Mary Kay für digitale Innovation, Inklusivität und die Stärkung unserer Beauty-Unternehmerinnen auf der ganzen Welt.

"Die Einführung unseres KI-gestützten Foundation Finders spiegelt unser kontinuierliches Engagement für Innovation im Bereich personalisierte Schönheit wider", sagte James Whatley, Chief Information Officer bei Mary Kay. "Durch den Einsatz einer exklusiven KI-Technologie im Direktvertriebskanal können wir innerhalb von Sekunden Farbempfehlungen geben und gleichzeitig das Kundenerlebnis intuitiv, inklusiv und angenehm gestalten. Unsere unabhängigen Schönheitsberaterinnen von Mary Kay verfügen nun über einen leistungsstarken digitalen Partner, der ihr Geschäft fördert, das Vertrauen der Kundinnen stärkt und die Art und Weise, wie Schönheit in einer technologiegestützten Welt vermittelt wird, neu definiert."

Das Tool ist derzeit in ausgewählten Märkten verfügbar und wird in den kommenden Monaten weltweit eingeführt. Weitere Informationen finden Sie hier.

Highlights des AI Foundation Finders:

Beauty-Technologie: Die Kamera der Benutzerin erfasst in Echtzeit die eingegebenen Videos oder Bilder und erkennt dabei präzise 151 Gesichtspunkte.

Die Kamera der Benutzerin erfasst in Echtzeit die eingegebenen Videos oder Bilder und erkennt dabei präzise 151 Gesichtspunkte. Inklusivität: Der Mary Kay AI Foundation Finder basiert auf einer proprietären 10-Farbtonskala, die entwickelt wurde, um eine breite Palette menschlicher Hauttöne unter Berücksichtigung von Inklusivität und Präzision genau wiederzugeben.

Der Mary Kay AI Foundation Finder basiert auf einer proprietären 10-Farbtonskala, die entwickelt wurde, um eine breite Palette menschlicher Hauttöne unter Berücksichtigung von Inklusivität und Präzision genau wiederzugeben. Leistung: In unseren Verbrauchertests gaben 83 der Verbraucher an, dass sie das empfohlene Produkt wahrscheinlich kaufen würden. In den Tests der unabhängigen Schönheitsberaterinnen von Mary Kay (IBC) gaben 100 der Mary-Kay-Beraterinnen an, dass sie das Tool sehr wahrscheinlich in ihrem Geschäft einsetzen würden.

In unseren Verbrauchertests gaben 83 der Verbraucher an, dass sie das empfohlene Produkt wahrscheinlich kaufen würden. In den Tests der unabhängigen Schönheitsberaterinnen von Mary Kay (IBC) gaben 100 der Mary-Kay-Beraterinnen an, dass sie das Tool sehr wahrscheinlich in ihrem Geschäft einsetzen würden. Zugang: Der AI Foundation Finder ist in das Online-Shopping-Erlebnis integriert und über www.marykay.com oder den iCatalog zugänglich. Verbraucher können ganz einfach scannen und sofort ihre passende Foundation finden.

Der AI Foundation Finder ist in das Online-Shopping-Erlebnis integriert und über www.marykay.com oder den iCatalog zugänglich. Verbraucher können ganz einfach scannen und sofort ihre passende Foundation finden. Datenschutz: Der AI Foundation Finder speichert oder verarbeitet keine biometrischen Daten.

Über Mary Kay

Mary Kay Ash, eine der ersten, die die unsichtbare Barriere durchbrach, die Frauen am beruflichen Aufstieg hindert, gründete 1963 in Texas ihr schon immer erträumtes Schönheitsunternehmen mit einem einzigen Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem weltweit tätigen Unternehmen mit Millionen von unabhängigen VertriebsmitarbeiterInnen in mehr als 40 Ländern entwickelt. Seit über 60 Jahren befähigt Mary Kay Frauen durch Bildung, Mentorat, Interessenvertretung und Innovation dazu, ihre eigene Zukunft selbst zu bestimmen. Mary Kay hat es sich zur Aufgabe gemacht, in die Wissenschaft hinter der Schönheit zu investieren und innovative Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte herzustellen. Mary Kay engagiert sich dafür, unseren Planeten für künftige Generationen zu erhalten, von Krebserkrankung oder häuslicher Gewalt betroffene Frauen zu schützen und junge Menschen dazu zu ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com. Besuchen Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn oder folgen Sie uns auf X.

1 RGB-Code steht für Rot, Grün und Blau. Es handelt sich um ein Farbmodell, das in der digitalen Bildverarbeitung und Computergrafik zur Darstellung von Farben verwendet wird. Jede Farbe wird durch eine Kombination aus Rot-, Grün- und Blauwerten dargestellt, die typischerweise zwischen 0 und 255 liegen. 2 Mary Kay Inc. besitzt die exklusiven Rechte an dem Tool für die ersten 12 Monate nach der Markteinführung. 3 "Quelle Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2025 Edition, Wertverkauf zu UVP, Daten von 2024"

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

