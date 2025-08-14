Der chinesische Videospiel- und Internetdienstleister NetEase hat im zweiten Quartal 2025 zwar Umsatz- und Gewinnsteigerungen verzeichnet, die Resultate blieben jedoch hinter den Markterwartungen zurück. Angesichts der intensiver werdenden Konkurrenz in Chinas Gaming-Industrie und einer schwächelnden Wirtschaft geriet das Unternehmen unter Druck. NetEase meldete für das zweite Quartal 2025 einen Nettogewinn von 8,60 Milliarden Yuan (rund 1,20 Milliarden Dollar), was einem Anstieg von 27 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
