Nachdem der Bitcoin in der Nacht auf Donnerstag oberhalb von 124.000 Dollar ein neues Rekordhoch markiert hat, gibt er die Gewinne aktuell wieder ab und fällt unter die Marke von 119.000 Dollar zurück. Neben den jüngsten US-Inflationsdaten drücken dabei auch Aussagen von Finanzminister Scott Bessent auf die Stimmung.In einem Interview mit dem Sender Fox News hat Bessent am Donnerstag Bitcoin-Käufe durch die US-Regierung ausgeschlossen und damit entsprechende Hoffnungen einiger Marktteilnehmer gedämpft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär